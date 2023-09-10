Подмосковный депутат Голубков призвал жителей Подмосковья проголосовать на выборах

Фото: администрация Одинцовского г. о.
Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков проголосовал на выборах губернатора Московской области. Он пришёл на избирательный участок в деревне Жуковка, сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
«Это важнейший день в жизни нашего региона. Все, кто пользуется услугами и тем пространством, которое предоставляет регион, должны выразить своё мнение. У нас меняются к лучшему инфраструктура, окружающая среда, много делается в благоустройстве, образовании, социальной сфере. Поэтому все неравнодушные люди должны в этот день прийти и высказать своё мнение по поводу проделанной работы и планов на будущее», – отметил Голубков.10 сентября в Одинцовском городском округе стартовал заключительный, третий день голосования на выборах губернатора Московской области. В 8:00 открылись все 174 избирательных участка. Они будут работать до 20:00.
За соблюдением избирательного законодательства во время голосования следят эксперты. На базе Общественной палаты региона круглосуточно работает Штаб по общественному наблюдению за выборами.
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