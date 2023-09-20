Подмосковный Минздрав сообщил о пяти погибших после взрыва газа в Балашихе

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В результате утреннего взрыва газа в жилой девятиэтажке в Балашихе пять человек погибли и 13 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Семь пострадавших госпитализированы, медицинская помощь им оказывается в полном объёме. Остальные шесть были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались», – сказали «Интерфаксу» в ведомстве.Утром на Октябрьской улице в Балашихе в газифицированной девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, прибывший на место ЧП, сообщил, что из аварийного дома спасатели эвакуировали 170 человек. От взрыва также пострадали несколько машин и квартиры в соседних домах. В городе организованы три пункта временного размещения. Жителей обеспечивают горячим питанием и водой, оказывают психологическую помощь.
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Лора Луганская