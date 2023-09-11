Подмосковный омбудсмен Фаевская: выборы прошли без нарушения гражданских прав

Фото: Мособлизбирком
В аппарат уполномоченного по правам человека в Подмосковье за три дня голосования поступило около 30 обращений, касающихся проведения выборов в Московской области. Однако нарушений гражданских прав в период голосования выявлено не было, сообщила региональный омбудсмен Ирина Фаевская.
«Мы приняли 27 обращений. В основном люди уточняли порядок электронного голосования, места для голосования в связи с изменением адреса нахождения избирательного участка. На каждое обращение мы реагировали, давали разъяснения. По результатам проведённой работы можем сказать, что весь избирательный процесс прошёл без нарушений гражданских прав», – сказала Фаевская ТАСС.Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв, выдвинутый от «Единой России», набрал 83,68% голосов. В выборах приняли участие 60,53 % избирателей.
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