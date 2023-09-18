Подмосковный опыт выявления незаконных сбросов отходов из автомобилей признан лучшим в стране

Фото: Минэкологии МО
Минприроды России выделило Подмосковье как регион с лучшими показателями по выявлению и пресечению сбросов отходов из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Представители Минэкологии и Главного управления содержания территорий региона приняли участие в семинаре по организации фото- и видеофиксации незаконного сброса отходов вне специальных площадок из транспортных средств. Они отчитались об успешном применении в регионе систем выявления нарушителей. Это дорожные камеры фото- и видеофиксации, «Народный инспектор» в сервисе «Добродел» фотоловушки и искусственный интеллект.
Он добавил, что во взаимодействии с полицией в 2023 году министерство вынесло 82 постановления на 2 375 000 рублей. При этом опыт Подмосковья перенимают коллеги из других регионов.
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«С начала года с помощью системы фото- и видеофиксации, работающей в автоматическом режиме, вынесено 76 постановлений на 4 млн 960 тыс рублей. Искусственный интеллект фиксирует полный и пустой кузов, учитывая наличие или отсутствие пунктов приёма отходов на маршруте следования транспортного средства», – рассказал первый замминистра экологии и природопользования Виталий Мосин.
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Лора Луганская