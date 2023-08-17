Подмосковным наблюдателям представили «Золотой стандарт» для оценки избирательных участков

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В Одинцове провели обучающий семинар для общественных наблюдателей, которым предстоит работать в Единый день голосования. В нём принял участие член Общественной палаты Московской области Андрей Губанов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Чтобы наблюдатели могли давать объективные оценки, в Общественной палате России разработали «Золотой стандарт» – уникальный чек-лист, по которому наблюдатель оценивает помещения для голосования, документацию УИК, работу комиссии до и после старта голосования, подведение его итогов и обеспечение доступной среды», – пояснил Губанов.«Золотой стандарт» – свод правил, которым должен следовать наблюдатель на избирательных участках. В нём пошагово расписан порядок действий в ходе трёхдневного голосования.
Во время проведения выборов штаб по общественному наблюдению за голосованием будет работать круглосуточно. Будет организована и горячая линия для обращения граждан по вопросам избирательного процесса и фиксации сигналов о нарушениях.
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