Подмосковное управление региональной безопасности возглавил Кирилл Карасёв

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Руководителем Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра стал Кирилл Карасёв. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Вы человек опытный, офицер. В последнее время все наши главы муниципалитетов, подразделения, которые работают в правительстве Московской области, непосредственно взаимодействуют, работают, реализуют разного рода направления при постоянном партнёрстве с ГУРБ», – сказал губернатор, обращаясь в Карасёву, на еженедельном оперативном совещании с областным правительством и главами городских округов.Ранее на том же совещании Воробьёв представил министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова в качестве зампреда правительства региона.
Читайте также:
Воробьёв представил главу Минсельхозпрода Мурашова в качестве зампреда правительства Подмосковья
Мурашов стал зампредом правительства Московской области
В Подмосковье увеличили хранилища до 83 тысяч тонн
Лора Луганская