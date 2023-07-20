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Подмосковные школьники разработали робототехнику для поиска воды на Луне

20 июля 2023, 14:13

Фото: Минобразования МО

Подмосковные школьники разрабатывают прототип посадочной платформы и мобильных робототехнических средств для исследования Луны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Валерий Фокин из общеобразовательной школы «ФЛАГМАН» с командой участвует в программе «Большие вызовы» по направлению «Космические технологии».
«Проект довольно актуален – ведь в августе на южный полюс Луны будет запущен аппарат «Луна-25» для обнаружения воды. А мы придумываем прототипы роботов, которые будут в автоматическом режиме искать и добывать воду на её поверхности», – рассказал Валерий.

«Большие вызовы» – мероприятие для старшеклассников и студентов, занимающихся научной и исследовательской деятельностью. В течение 24 дней ребята в «Сириусе» создают проекты под руководством опытных наставников из крупнейших компаний и вузов России.

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#Минобразования МО
#школьники
#Луна
#исследования
#Московская область
#Подмосковье
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Захарова: Завод Rheinmetall станет законной целью на Украине, если будет построен
20 июля 2023, 13:46

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что завод Rheinmetall по производству бронетехники станет законной целью на Украине, если он будет построен.
По ее словам, возведенный на территории Украины завод, станет для ВС РФ законной военной целью. Об этом она заявила в ходе брифинга.

Речь идет о строительстве завода немецкой компании. Rheinmetall будет производить бронетехнику для нужд ВСУ и проводить ремонт вооружений. Открыть завод запланировано в ближайшие несколько месяцев. 

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#Захарова
#МИД РФ
#завод
#Украина
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Финская мэрия отобрала коттедж у российского консульства
Финские власти отобрали у консульства РФ коттедж на острове Какскерра
20 июля 2023, 13:17

Фото: iStock/naumoid

Власти финского города Турку закрыли представителям российского генконсульства доступ к коттеджу на острове Какскерра, сообщила Минна Арве на своей странице в Twitter.
«Турку немедленно прекратит использование коттеджа в Какскерра, который использовался сотрудниками генерального консульства. Письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно», - написала Арве.  

Напомним, в июне 2023 года Финляндия объявила о высылке девяти российских дипломатов из стран. В ответ на это, МИД РФ заявило о прекращении работы консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября.  

При этом, ранее стало известно, что информация о закрытии представительства Финляндии в Санкт-Петербурге удивила президента страны Саули Ниинисте.  

«Тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, конечно, является неожиданным. Это решение вывело ситуацию в новое измерение», – заявил он.  

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#Турку
#Финляндия
#Консульство РФ
#Какскерра
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Песков заявил об агрессии со стороны Варшавы
Дмитрий Песков призвал обратить повышенное внимание на ВС Польши
20 июля 2023, 13:02

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переброска ВС Польши к границам с Белоруссией является поводом для повышенного внимания.
По словам Пескова, в Кремле обеспокоены переброской Вооруженных формирований Польши к белорусским границам, также отмечается агрессивность Варшавы. 

Ранее Песков заявил, что для России важно достигнуть целей, которые были поставлены еще перед началом специальной военной операции. Пресс-секретарь главы РФ также подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам, однако, в настоящий момент не видит перспектив для них.

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#Песков
#ВС Польши
#Белоруссия
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СКЦ по зерновой сделке в Турции завершил свою работу
МИД: СКЦ в Турции по зерновой сделке завершил свою работу
20 июля 2023, 12:49

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Совместный координационный центр в Турции по зерновой сделке завершил свою работу, сообщили представители МИД РФ.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращается.
Дмитрий Песков сообщил, что Россия приостанавливает зерновую сделку и будет готова вернуться к её реализации, когда будет выполнена российская часть договорённостей.

При этом, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены все без исключения принципы участия в ней. Он подчеркнул, что Россия вернется в соглашение, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы участия в ней.

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#Турция
#Зерновая сделка
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Шерпа ЮАР заявил, что Путин примет участие во всех обсуждениях саммита БРИКС
Анил Суклал: Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита БРИКС
20 июля 2023, 12:00

Фото: iStock/bennymarty

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие во всех обсуждениях предстоящего саммита БРИКС, который состоится 22-24 августа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Он также добавил, что посетит мероприятие глава российского МИД Сергей Лавров.  

«Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита», - прокомментировал ситуацию Суклал в своем заявлении.  

При этом, замглавы МИД РФ Сергей Рябков ответил на желание французского лидера Эммануэля Макрона посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР в августе 2023 года. По словам Рябкова, в саммите не могут принимать участие страны, явно настроены вражески к нынешним членам союза.  

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#Путин
#Суклал
#БРИКС
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Захар Прилепин: Мировая жаба съела мой канал на YouTube
20 июля 2023, 11:50

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Известный писатель и общественный деятель Захар Прилепин сообщил о блокировке своего канала на YouTube. У него было 297 подписчиков, миллионы просмотров цикла передач «Уроки русского» и тысячи комментариев под каждым из них.
Комментируя блокировку своего аккаунта в телеграм-канале, Прилепин грустно отметил, что западный мир помещает людей в мягкий интеллектуальный концлагерь, где убивают информацию. И теперь они живут идиотами. Писатель посетовал, что на Западе остались лишь единицы тех, кто еще не разучился думать, приведя в пример лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса, который уверенно заявил, что в конфликте на Украине виноваты США, а Байдена назвал военным преступником. Но такие люди остаются бунтарями-одиночками, а в целом мысль загублена, считает Прилепин.

Теперь мировой жандарм губит мысль и разум на русскоязычной Украине, чтобы, не дай Бог, они не услышали о себе иное мнение. Захар Прилепин попрощался с YouTube, объявив, что принимает скотство администраторов видеохостинга как награду.

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#прилепин
#youtube
#канал
#уотерс
#украина
#уроки русского
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Филиппо назвал безумием требование Зеленского о новых поставках техники
20 июля 2023, 10:38

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием требование украинского лидера Владимира Зеленского о новых поставках западной техники, на своей странице в Twitter.
«Все больше и больше сумасшествия! Зеленский требует 300 танков и 80 истребителей F-16 для ускорения контрнаступления. А скоро и нашу ядерную бомбу? Когда мы остановим это безумие?», - прокомментировал ситуацию Филиппо.  

Ранее Филиппо заявил, что страны НАТО могут ввести свои войска на Украину после провала контрнаступления ВСУ. По мнению политика, провал украинского наступления можно констатировать уже сейчас. Именно поэтому Филиппо призвал стороны конфликта к мирным переговорам.  

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#Филиппо
#Франция
#Зеленский
#Западная техника
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Минобороны Белоруссии: Продолжаются совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер»
20 июля 2023, 10:27

РИА Новости/Иван Родионов

Вооруженные Силы Беларуси продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
В ведомстве рассказали, что на протяжении недели военнослужащие белорусских подразделений сил специальных операций совместно с представителями компании отработают некоторые учебно-боевые задачи на полигоне «Брестский». Ранее Минобороны Белоруссии и ЧВК «Вагнер» разработали дорожную карту передачи опыта.

По информации белорусского военного ведомства, бойцы «Вагнера» уже принимали участие в подготовке военнослужащих подразделений войск Территориальной обороны Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области. Представители ЧВК выступили инструкторами по ряду воинских дисциплин и поделились своим опытом и реальными боевыми навыками.

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#белоруссия
#вагнер
#тренировки
#бойцы
#опыт
#оборона
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В Подмосковье пресекли нелегальный сброс 100 кубометров мусора
20 июля 2023, 10:18

Фото: ГУСТ МО

Эко-рейды с проверками перевозчиков отходов строительства прошли в двух городских округах Подмосковья – Дзержинском и Дмитровском. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
Проверки перевозчиков проводят сотрудники ГУСТ, Минэкологии и МВД. Цель – не допустить образования на территории региона несанкционированных свалок.  
«Проверили 27 единиц техники и выявили пять водителей, у которых не было необходимых для транспортировки строительных отходов документов. Таким образом был пресечён нелегальный сброс мусора объёмом 100 кубометров. Транспортные средства задержаны и помещены на штрафстоянку», – рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
В отношении перевозчиков составлены протоколы по административным правонарушениям. 
 
Министр уточнила, что нарушение требований по охране окружающей среды при обращении с отходами грозит штрафом от 40 до 70 тыс рублей для физических лиц и от 60 до 200 тыс рублей – для юридических. Оформить перевозку строительных отходов можно онлайн на региональном портале госуслуг.

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#ГУСТ МО
#отходы
#строительство
#инспекции
#Дзержинский
#Дмитров
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковье ищет медработников