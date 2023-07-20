Подмосковные школьники разработали робототехнику для поиска воды на Луне

Фото: Минобразования МО
Подмосковные школьники разрабатывают прототип посадочной платформы и мобильных робототехнических средств для исследования Луны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Валерий Фокин из общеобразовательной школы «ФЛАГМАН» с командой участвует в программе «Большие вызовы» по направлению «Космические технологии».
«Большие вызовы» – мероприятие для старшеклассников и студентов, занимающихся научной и исследовательской деятельностью. В течение 24 дней ребята в «Сириусе» создают проекты под руководством опытных наставников из крупнейших компаний и вузов России.
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«Проект довольно актуален – ведь в августе на южный полюс Луны будет запущен аппарат «Луна-25» для обнаружения воды. А мы придумываем прототипы роботов, которые будут в автоматическом режиме искать и добывать воду на её поверхности», – рассказал Валерий.
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Лора Луганская