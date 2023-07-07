Подмосковный нарколог Холдинг предупредил об опасности любой дозы алкоголя на пляже

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«Алкоголь вообще не стоит брать на пляж. В состоянии алкогольного опьянения человек неадекватно оценивает свои силы. Во время плавания все рефлексы притупляются, чувство страха пропадает. Все это может привести к утоплению», – пояснил психиатр-нарколог.Кроме того, по словам Холдина, во время купания в нетрезвом виде происходит резкий перепад температур. Это пагубно влияет на сосуды и сердечно-сосудистую систему. Всё это может привести к внезапной смерти.
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