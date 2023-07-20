Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла восстановить право на льготы по ЖКУ

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить жителю Подмосковья право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
С просьбой помочь восстановить право на льготы к Фаевской обратился житель Пушкинского городского округа Сергей. Мужчина вместе с супругой приехал в Московскую область в 2020 году из Луганской Народной Республики.
По словам заявителя, оформление удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС российского образца затянулось. Из-за этого он не мог подать документы для получения льгот. В 2021 году мужчина получил удостоверение и сразу подал заявление на выплату компенсации за ЖКУ в Пушкинское управление социальной защиты населения. Однако компенсацию так и не назначили.
Как рассказала Фаевская, вопрос удалось оперативно решить вместе с коллегами из Минсоцразвития Подмосковья. Заявителю назначили все причитающиеся выплаты.
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По словам заявителя, оформление удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС российского образца затянулось. Из-за этого он не мог подать документы для получения льгот. В 2021 году мужчина получил удостоверение и сразу подал заявление на выплату компенсации за ЖКУ в Пушкинское управление социальной защиты населения. Однако компенсацию так и не назначили.
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Лора Луганская