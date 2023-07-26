Подмосковный парк «Веретьево» получил золотой диплом международной архитектурной премии

Фото: Минкульт МО
Парк «Веретьево» в Талдомском городском округе получил золотой диплом XVII международного конкурса архитектуры и дизайна «Евразийская Премия». Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Евразийская Премия» вручается с 2003 года. В жюри входят главы крупнейших мировых архитектурных компаний и главреды влиятельных мировых СМИ из 16 стран.
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