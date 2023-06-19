Подоляк назвал единственный путь к завершению конфликта на Украине

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Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что «возвращение территорий» - путь к завершению конфликта
Единственный путь к завершению конфликта с Россией - это «возвращение территорий» и усиление военного потенциала Украины. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем телеграм-канале.
По его словам, ни о каком перемирии сторон не может идти речи. Он указал на необходимость создания экономической и политической изоляции России и подчеркнул, что единственным путем для завершения конфликта, будет являться «возвращение территорий» Киеву.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кремле прокомментировали слова советника главы офиса Зеленского об убийстве русских.
По его словам, ни о каком перемирии сторон не может идти речи. Он указал на необходимость создания экономической и политической изоляции России и подчеркнул, что единственным путем для завершения конфликта, будет являться «возвращение территорий» Киеву.
Анастасия Крестьянова