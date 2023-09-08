Подоляк назвал ООН фиктивной организацией, фактически несуществующей

Фото: iStock/Askolds
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ООН является фиктивной организацией и от нее не стоит ожидать каких-либо действенных решений. Об этом он рассказал в эфире украинского телеканала «24 канал».
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский выступит и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, для того, чтобы говорить о конфликте, однако существенных изменений в позиции ООН от этого не ожидается. Подоляк подчеркнул, что ООН не является учреждением, которое может на что-то повлиять.
Он добавил, что от ООН не стоит ожидать каких-то действенных решений, добавив, что ООН и подобные организации фактически не существуют. При этом Зеленский использует их площадку лишь для того, чтобы привлечь еще больше внимания к конфликту на Украине.
Читайте также:
Гутерреш призвал не делать из ООН «козла отпущения» за конфликт на Украине
Bild: ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки
Гутерреш не надеется на скорое мирное решение конфликта на Украине
«Это абсолютно фиктивная организация, которая будет продолжать собирать соответствующие взносы, финансировать работу такой комиссии, которую возглавляет, например, субъект Эрик Месе. Он не видит проявлений геноцида в этой войне со стороны России», - заявил Подоляк.
Читайте также:
Гутерреш призвал не делать из ООН «козла отпущения» за конфликт на Украине
Bild: ООН готова пойти на все условия России для возобновления зерновой сделки
Гутерреш не надеется на скорое мирное решение конфликта на Украине
Элина Позднякова