Подоляк неумело оправдался за слова об интеллекте Индии и Китая

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Российская пропаганда продолжает вырывать слова из контекста и искажать смысл сказанного – так советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк попытался оправдаться за слова о низком интеллектуальном потенциале Китая и Индии, на свое странице в X.
Подоляк также добавил, что Турция также зарабатывает деньги на украинском конфликте, прикрывая этот факт национальными интересами. При этом Подоляк упомянул, что все эти страны активно вкладывают средства в науку, однако, по его словам, это не говорит о том, что они разбираются в условиях современного мира.
В то же время Подоляк, почему-то, не ответил на претензию Пекина. Представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин обратился к Киеву с просьбой разъяснить слова о низком интеллектуальном потенциале их государства.
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«Классическая российская пропаганда: вырвать из контекста, исказить смысл, растянуть это. Конечно, Турция, Индия, Китай и другие региональные державы все больше и более явно оправдывают свое желание получить глобальную роль в современном мире, и для этого есть все причины: исторические, экономические, культурные, научные и политические. Но глобальный мир намного шире, чем даше самые содержательные региональные национальные интересы», - прокомментировал ситуацию советник.
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Евгения Парфентьева