Подоляк оценил возможность проведения переговоров с Россией

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что о мирных переговорах с Россией в настоящее время не может быть речи. Об этом он сообщил в интервью Corriere della Sera.
Он подчеркнул, что Киев намерен нанести России поражение в ходе ведения боевых действий, что позволит изменить отношение россиян к происходящему конфликту.
Подоляк напомнил, что отказ украинской стороны от переговоров с действующим президентом России Владимиром Путиным по - прежнему остается в силе.
Ранее, Владимир Зеленский заявил, что опасается вести бои на территории России. Он объяснил это тем, что не хотел бы остаться один.
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Подоляк напомнил, что отказ украинской стороны от переговоров с действующим президентом России Владимиром Путиным по - прежнему остается в силе.
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Анастасия Крестьянова