Подоляк отверг возможность любых переговоров с Россией

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По его словам, никаких мирных переговоров не может быть.
«Для этого вообще не существует <...> ни индонезийских, ни бразильских, ни африканских "фундаментов"», — добавил Подоляк.
Он подчеркнул, что сесть за стол переговоров сейчас значит подписать смертный приговор не только Украине, но и всей Европе.
Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Украиной нет никакой возможности для мирных переговоров. Он так же отметил отсутствие фундамента для мирных инициатив.