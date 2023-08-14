Подоляк пригрозил России ответить на принудительный осмотр сухогруза

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Украина выберет «оптимальный ответ» на инцидент с направлявшимся в Измаил сухогрузом «Сукра Окан». Об этом заявил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк в своей социальной сети.
Он назвал действия российских военных проявлением «каперского права».
Напомним, речь идет о досмотре сухогруза российскими военнослужащими. Сухогруз направлялся в украинский порт, по пути следования, он был остановлен российскими военными. Капитан судна проигнорировал требование об остановке, в связи с чем, российский патруль был вынужден открыть предупредительный огонь. В результате, судно было досмотрено ВС РФ.
Подоляк потребовал признать факт совершения преступления и заявил, что Киев даст оптимальный ответ на произошедшее.
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Напомним, речь идет о досмотре сухогруза российскими военнослужащими. Сухогруз направлялся в украинский порт, по пути следования, он был остановлен российскими военными. Капитан судна проигнорировал требование об остановке, в связи с чем, российский патруль был вынужден открыть предупредительный огонь. В результате, судно было досмотрено ВС РФ.
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Анастасия Крестьянова