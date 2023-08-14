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Подоляк пригрозил России ответить на принудительный осмотр сухогруза

Подоляк: Киев даст оптимальный ответ на принудительный осмотр Россией сухогруза
14 августа 2023, 07:46

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Украина выберет «оптимальный ответ» на инцидент с направлявшимся в Измаил сухогрузом «Сукра Окан». Об этом заявил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк в своей социальной сети.
Он назвал действия российских военных проявлением «каперского права».

Напомним, речь идет о досмотре сухогруза российскими военнослужащими. Сухогруз направлялся в украинский порт, по пути следования, он был остановлен российскими военными. Капитан судна проигнорировал требование об остановке, в связи с чем, российский патруль был вынужден открыть предупредительный огонь. В результате, судно было досмотрено ВС РФ.


Подоляк потребовал признать факт совершения преступления и заявил, что Киев даст оптимальный ответ на произошедшее.




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#права
#судно
#всу
#вс рф
#киев
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Турция планирует отправлять нелегальных сирийских мигрантов из ЕС в Алеппо
14 августа 2023, 08:21

Фото: iStock/naumoid

Турция начала переговоры с Россией и Сирией об отправке сирийских беженцев и нелегальных мигрантов в Алеппо.
Телеканал AHaber сообщает, что штаб-квартирой партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Евросоюзом и рабочей группой Министерства внутренних дел организован трехсторонний механизм, который поможет возвратить просителей убежища и нелегальных мигрантов в Сирию.
 
Для переселенцев строят общежитие и создают рабочие места в безопасных районах Алеппо.

Ранее сообщалось, что Турция планирует усложнить иммиграционную политику, чтобы вступить в Европейский союз.

Теперь Турция станет тщательнее подходить к получению гражданства лицами, которые ищут убежища. Эти люди являются одним из важнейших аспектов визовой проблемы, потому что они получают гражданство Турции и отправляются в Европу.

Сообщалось, что Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году. По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, для того чтобы войти в ЕС, «требуются годы, а не часы». Он добавил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.

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#турция
#мигранты
#сирия
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У предназначенных для ВСУ танков Leopard 1 возникли проблемы
Forbes: предназначенные ВСУ танки Leopard 1 имеют проблему с СУО
14 августа 2023, 08:01

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Бельгийские танки Leopard 1A5BE, предназначенные для ВСУ, имеют проблему с системой управления огнем. Об этом сообщил журналист Forbes Дэвид Экс в своей статье для издания.
Он заявил, что бельгийские танки имеют преимущество перед немецкими. Модификация 1А5ВЕ оснащена системой управления огнем, точность которой выше, чем у немецкой системы. Однако, для нормального функционирования, нужна специальная техническая поддержка боевых машин и тщательный уход за ними.  

По словам обозревателя, на 50 танках Leopard 1A5BE, система управления огнем находится в неудовлетворительном состоянии. Экс также добавил, что проблемы с системой не являются единственной проблемой танков, что делает их более уязвимыми. Он сообщил, что сложность состоит в тонкой броне, которая не сможет обеспечить надежную защиту. 


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#помощь
#танки
#поддержка
#уход
#новости
#киев
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Администрацию Байдена обвинили в провале контрнаступления ВСУ
Экс-помощник Трампа Болтон: Политика Байдена оттягивает поражение Украины
14 августа 2023, 07:28

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что причины медленного контрнаступления ВСУ кроются в несвоевременных поставках помощи Киеву. Об этом он написал в статье для издания The Wall Street Journal.
Болтон заявил, что политика администрации президента США направлена на затягивание конфликта и отсрочку победы России. Нерешительность американского лидера стала причиной того, что наступление ВСУ заглохло, подчеркнул он.  

Экс-помощник Трампа также отметил, что у ряда стран наблюдается парализующая осторожность, потому что не утихают споры о поставках вооружения на Украину и озвучиваются опасения относительно эскалации конфликта. Бывший советник подчеркнул, что Североатлантический альянс также демонстрирует неготовность и нерешительность в исполнении своих обязательств, касаемых восстановления территориальной целостности Украины.  

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#сша
#политика
#украина
#всу
#вооружения
#трамп
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Маск согласился с мнением о провале контрнаступления
Маск согласился с мнением аналитика Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ
14 августа 2023, 07:06

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о том, что украинское контрнаступление провалилось.
Миллиардер также согласился с тем, что США играет пагубную роль в украинском конфликте.  

Британский аналитик Александр Меркурис опубликовал в социальной сети обвинения в адрес Вашингтона в срыве переговоров между Россией и Украиной. Он назвал саботажем действия США и указал на то, что американские власти жаждут продолжения конфликта вместо его дипломатического урегулирования. 

Пост аналитика прокомментировал Маск. Он согласился с высказываниями Меркуриса, оставив лаконичный комментарий - «Точно». 

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#сша
#всу
#запад
#киев
#маск
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Al Jazeera: Мятежное правительство Нигера готово начать переговоры с ЭКОВАС
14 августа 2023, 06:14

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Мятежники, захватившие власть в Нигере, готовы вступить в переговорный процесс с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает арабский телеканал Al Jazeera.
«Мы с оптимизмом ожидаем в ближайшие дни начала переговоров с группой ЭКОВАС", — приводит телеканал слова премьер-министра Нигера Али Махамана Ламина Зейна, назначенного Национальным советом спасения родины, высшим органом власти после переворота.

Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Такое решение было принято на фоне заявления стран ЭКОВАС о начале операции по военной интервенции в Нигер. Начальники штабов стран сообщества запросили согласие глав государств на введение войск в страну.

26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

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#африка
#нигер
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МИД РФ: Соглашение с США о ненацеливании ракет друг на друга не считается «юридически обязывающим»
14 августа 2023, 03:45

Фото: iStock/Volodymyr Horbovyy

Россия считает юридически необязывающим соглашение с США о ненацеливании друг на друга стратегических ядерных ракет, заявил МИД РФ.
Документ, подписанный Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном в 1994 году, носит «политический характер» и «не создает для сторон «каких-либо юридических обязательств», говорится в заявлении МИДа.

При этом ядерная доктрина России требует «непрерывного» ядерного сдерживания в отношении стран и военных блоков, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, обладают ядерным оружием, другим оружием массового уничтожения, либо просто «значительным боевым потенциалом», подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство. 

Изначально Россия соблюдала так называемую Московскую декларацию о ненацеливании ядерных ракет с США. Соответствующее поручение занимавший тогда пост российского президента Борис Ельцин подписал 11 марта 1994 года. Аналогичные договоренности в том же году были достигнуты с Великобританией.

В 2022 году, вскоре после начала СВО на Украине нынешний президент РФ Владимир Путин приказал перевести стратегические ядерные силы РФ в особый режим несения боевого дежурства, а спустя год приостановил действие последнего договора с США об ограничении числа ядерных ракет — СНВ-3.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута , то Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие. Он добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.

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#ядерное оружие
#ракета
#сша
#россия
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Мятежники Нигера обвиняют свергнутого президента в госизмене
14 августа 2023, 03:25

Фото: iStock/Nabil_Kamara

Мятежники в Нигере заявили, что начнут судебное преследование свергнутого президента Мохамеда Базума за госизмену и подрыв безопасности государства, сообщает телеканал Al Jazeera.
Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Такое решение было принято на фоне заявления стран Западной Африки о своем намерении приступить к интервенции в Нигер. Захватившие власть мятежники сообщили, что будут противостоять вторжению в государство, для чего им потребуется мобилизация дополнительных сил.

Мятежники в Нигере заявили о последствиях интервенции в страну
26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. А 10 августа лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

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#суд
#нигер
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«Известия»: Евросоюз поставил Украине военной помощи уже на 20 миллиардов евро
14 августа 2023, 03:02

Фото: iStock/TanyaLovus

Совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд, начиная с февраля 2022 года. Об этом сообщил газете «Известия» представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он пояснил, что общая сумма «составляет около 20 млрд евро», и включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд евро».

Ранее сообщалось, что республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.

При этом, согласно официальным данным американского оборонного ведомства и Госдепа, объем поставленной Украине помощи стал самым крупным со времен Второй мировой войны. США направили Киеву более $66,2 млрд. Отмечается, что примерно $43 млрд затрачены на военную поддержку страны.

Завкафедрой предпринимательства и экономической географии школы бизнеса в Бирмингеме Джон Брайсон предсказал экономический бум для Украины при условии финансовой помощи от США и Европейской комиссии. Для этого, считает эксперт, для этого необходим план, сопоставимый с американским планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны.

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#помощь
#финансирование
#украина
#евросоюз
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Telegram начал внедрять сторис для всех пользователей мессенджера
14 августа 2023, 01:57

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Telegram начал внедрять функцию бесплатной публикации сторис для всех пользователей мессенджера без исключения, а не только обладателей премиум-подписки, как было до этого. Об этом сообщил создатель Telegram Павел Дуров.
«Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — сообщил Дуров в своем Telegram-канале
Раньше Stories были доступны только для обладателей платной подписки — Telegram Premium. Для тг-каналов эта функция по-прежнему остаётся недоступной.

Появление сторис Дуров анонсировал еще в начале июля, отметив, что «Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы».

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#telegram
#мессенджеры
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