Подоляк раскритиковал слова Саркози об иллюзорности возвращения Крыма

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал бывшего президента Франции Николя Саркози за его слова об иллюзорности возвращения Крыма, об этом он написал на своей странице в X (бывший Twitter).
«Фантастическая преступная логика экс-президента Франции… вновь обнажила одну из фундаментальных причин сегодняшней войны. Нет никаких «новых территорий России», нет никаких прав России на референдумы, нет никаких культурных или языковых особенностей. Нельзя торговать чужими территориями, потому что ты боишься кого-то или потому, что ты дружишь с преступниками», - прокомментировал ситуацию Подоляк.
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