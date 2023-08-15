Подоляк: Украина не станет разменивать территории ради НАТО

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк завил, что Украина не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.
«Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии. <…> уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения», — приводит РИА Новости слова советника из его соцсети Х (экс-Twitter).
До этого начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России. Он также отметил подвижки, которые наметились в процессе по принятию Киева в альянс.
Читайте также:
Медведев: для вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться от Киева
В США заявили о панике в НАТО из-за России
Украину примут в НАТО, если она отдаст часть земель России
Мелисса Тимофеева