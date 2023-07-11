Подоляк: Украина знала, что не получит приглашение в НАТО на саммите

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство знало, что Киев не получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.
По его словам, только Украина готова отвечать на все вызовы и нести ответственность.
При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не станет членом НАТО, если потерпит поражение в конфликте с Россией.
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«Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от ПДЧ», - сказал Подоляк.
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Элина Позднякова