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Подоляк: Украина знала, что не получит приглашение в НАТО на саммите

11 июля 2023, 20:13

Фото: iStock/alzay

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство знало, что Киев не получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.
По его словам, только Украина готова отвечать на все вызовы и нести ответственность.

«Мы знали, что НАТО сделает только первые шаги: долгосрочная программа и отказ от ПДЧ», - сказал Подоляк.


При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не станет членом НАТО, если потерпит поражение в конфликте с Россией.

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#Украина
#НАТО
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НАТО утвердила пакет многолетней помощи Украине
11 июля 2023, 20:15

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Страны НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который способствует достижению совместимости её вооружённых сил со стандартами альянса. Об этом объявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в ходе саммита в Вильнюсе.
Он отметил, что пакет поддержки включает в себя три основных элемента.

«Это план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина. Кроме того, лидеры подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Для Украины будет отменено условие выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления до одно этапа», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

До этого, лидеры НАТО в ходе саммита в Вильнюсе заявили, что развивающееся сотрудничество между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.

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#Украина
#политика
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НАТО: партнёрство РФ и Китая противоречит интересам альянса
11 июля 2023, 19:55

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Лидеры НАТО в ходе саммита в Вильнюсе заявили, что развивающееся сотрудничество между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.
«Углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их взаимоусиливающие попытки подорвать международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам», — приводит РИА Новости соответствующее заявление лидеров стран НАТО.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не станет членом альянса, если потерпит поражение в конфликте с Россией. По его словам, сейчас очень важно помочь Украине одержать победу в конфликте с РФ.

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#НАТО
#Китай
#Россия
#политика
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В Химках в будущем году откроют детсад на 350 мест
11 июля 2023, 19:36

В жилом комплексе «Пятницкие Луга» в Химках появится детский сад площадью без малого 4,5 тыс кв м на 350 мест. Сейчас готовность объекта составляет 35%.
Уже на 50% выполнена кладка стен. Скоро строители приступят к устройству кровли и монтажу внутренних инженерных коммуникаций. 
 
В дошкольном учреждении будут 14 групповых помещений, комната для секций, два зала для спортивных и музыкальных занятий. Там оборудуют кабинеты логопеда и психолога, а также пищеблок полного цикла, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Для прогулок создадут 14 площадок с игровым оборудованием.    Сейчас на стройплощадке работают 50 человек, задействован 10 единиц техники. Детсад возводят одновременно с жилыми домами первой очереди. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

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#Химки
#детский сад
#строительство
#Московская область
#Подмосковье
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Столтенберг: Украина не попадет в НАТО, если проиграет России
11 июля 2023, 19:13

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не станет членом НАТО, если потерпит поражение в конфликте с Россией.
По его словам, сейчас очень важно помочь Украине одержать победу в конфликте с Россией.

«Если Украина не победит, то вопрос о гарантиях и членстве в НАТО вообще не будет стоять», - заявил Столтенберг на пресс-конференции, которая состоялась в конце первого дня саммита.

При этом он предложил отменить для Украины план действий для вступления в альянс. По его мнению, отмена плана позволит Украине сократить процесс присоединения к объединению.

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#Йенс Столтенберг
#НАТО
#Украина
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Подозреваемый в убийстве офицера Ржицкого задержан на Кубани
11 июля 2023, 19:03

Фото: istockphoto/Diy13

На Кубани следователи СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, капитана второго ранга Станислава Ржицкого.
Бывший подводник был убит выстрелом в спину накануне, 10 июля, во время утренней пробежки. Убийство произошло в центре Краснодара, в Парке 30-летия Победы, неподалеку от Дворца спорта «Олимп», где киллер караулил свою жертву, передает РИА Новости. Сотрудники силовых ведомств считают, что убийца мог отследить офицера с помощью мобильного приложения для бега.

По подозрению в совершении преступления задержан Сергей Денисенко 1959 года рождения, которого в настоящее время проверяют на причастность к убийству. При задержании у мужчины был найден пистолет с глушителем, из которого, как предполагается, был совершен смертельный выстрел в Станислава Ржицкого. Ход расследования уголовного дела взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Станислав Ржицкий был ранее внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Теперь на его фотографии появилась надпись «Ликвидирован». Тем не менее руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов отрицает причастность его ведомства к убийству российского офицера.

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#ржицкий
#убийство
#подозреваемый
#офицер
#пистолет
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Столтенберг: НАТО упростит вступление Украины в альянс
11 июля 2023, 18:58

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции саммита блока в Вильнюсе сообщил, что страны-участницы НАТО приняли решение отменить первый этап вступления Украины в альянс.
«Сегодня страны-члены согласились послать сильный, единый позитивный сигнал Украине о постоянной поддержке, но также и сигнал о её пути к членству. Это включает пакет практической поддержки, который позволит достичь полной совместимости украинских и НАТОвских войск, создание совета Украина-НАТО, а также решение отменить план действий по членству, что значит, что вместо двух шагов для того, чтобы стать членом (НАТО), понадобится только один шаг», — сказал Столтенберг. 

Также он добавил, что приглашение в альянс последует, когда все условия будут соблюдены. 

«Пока Украина не победит, никакое членство не будет обсуждаться», —прокомментировал Столтенберг высказывания Зеленского о том, что НАТО не готово впустить Украину в альянс.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от выступления на саммите НАТО из-за «абсурдной» формулировки о членстве Украины в альянсе.

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#НАТО
#Украина
#саммит
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Премьер Эстонии Каллас заявила, что Россия является угрозой для НАТО
11 июля 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена, что Россия несет угрозу безопасности для стран-участниц НАТО, поэтому должны быть повышены расходы на оборону. Об этом она заявила перед началом саммита альянса, проходящем в Вильнюсе.
Каллас рассказала, что из-за российской угрозы во время холодной войны союзники НАТО вносили 2% ВВП в расходы на оборону. Сейчас, по ее словам, всего 11 союзников готовы вкладывать в оборону не менее 2% ВВП. При этом она выразила надежду на то, что к следующему саммиту альянса их число увеличится.

Премьер-министр также считает, что необходимо увеличивать оборонную промышленность стран НАТО.

«Мы должны производить больше и быстрее. Это необходимо для постоянной поддержки Украины. Это необходимо для усиления нашей собственной защиты», — заключила Каллас.

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#НАТО
#Эстония
#Россия
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Зеленский отказался от выступления на саммите НАТО
11 июля 2023, 18:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Владимир Зеленский сегодня не будет принимать участия в саммите НАТО. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
Выступление Зеленского должно было начаться в 18:00 по московскому времени, но украинский президент отказался от него из-за формулировки декларации о приёме Украины в НАТО. 

«Мы будем в состоянии направить приглашение Украине присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены», – сообщил глава НАТО Йенс Столтенберг. 

Ранее с своём Телеграм-канале Зеленский назвал формулировки о членстве Украины в альянсе абсурдом. 

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#НАТО
#Украина
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Биржевая цена бензина АИ-92 продолжает бить рекорды
11 июля 2023, 18:33

Фото: istockphoto/Jevtic

Уже четвертый торговый день подряд биржевая цена на бензин марки АИ-92 обновляет свой исторический максимум. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи его стоимость составила 59,551 тысячи рублей за тонну.
За день цена бензина указанной марки выросла на 0,4%. Бензин марки АИ-95 тоже немного подорожал — на 0,2%. Теперь тонна этого топлива стоит 66,096 тысячи рублей, передает ТАСС. Летнее дизельное топливо стало дороже на 0,4% и теперь стоит 52,088 тысячи рублей за тонну. В сторону увеличения также изменились цены на топочный мазут и авиационный керосин.

За последний месяц бензин марки АИ-92 подорожал на 9,5%, или на 5 123 рубля за тонну. Аналитики связывают рост цен на топливо с повышением спроса на внутреннем рынке. Кроме того, следует принять во внимание ограничение экспорта бензина, вызванное введением дополнительных пошлин. Также на ценообразование влияет высокая стоимость нефти на мировом рынке.

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