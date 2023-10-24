Подоляк заявил, что идея Маска о нормализации отношений с РФ – это катастрофическая ошибка

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Идея американского бизнесмена Илона Маска о нормализации отношений Украины и России может стать катастрофической ошибкой, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.
«Маск считает, что «сдача Украины» приведет нас к концу войны и «вечному миру». Это катастрофическая ошибка. Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, но неизбежно приведет к резкому приумножению конфликтов во всем мире», - прокомментировал ситуацию Подоляк.
Ранее Маск заявил, что вооруженный конфликт, который Украина продолжает вести против России, не имеет никакого смысла. Вкупе с палестино-израильским конфликтом, мир будет приближаться с третьей мировой войне. Предприниматель считает, что отношения с Москвой необходимо урегулировать, чтобы избежать глобального кризиса.
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Евгения Парфентьева