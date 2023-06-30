Подоляк заявил, что Украина уже стала членом НАТО

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Михаил Подоляк объяснил, почему Киев де-факто является членом НАТО
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина де-факто является членом Североатлантического альянса, сообщает «РИА Новости».
«Давайте будем прагматичными. Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты и мы защищаем Запад», - прокомментировал ситуацию Подоляк.
Политик подчеркнул, что на июльском саммите в Вильнюсе будет обсуждаться более глубокая интеграция Киева в альянс, а не официальное членство в нем.
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«Давайте будем прагматичными. Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты и мы защищаем Запад», - прокомментировал ситуацию Подоляк.
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Евгения Парфентьева