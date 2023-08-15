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Подоляк заявил, что Украине не нужны переговоры с Россией

Подоляк: Украине нужны системы ПРО и ПВО, а не мирные переговоры
15 августа 2023, 09:53

Фото: iStock/alzay

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужны системы ПВО, а не переговоры. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.
Противоракетные системы и ПВО помогут закрыть небо и сделать его безопасным, заявил Подоляк. Он также добавил, что Киеву не нужны переговоры.

«Только системы ПРО/ПВО и закрытое небо, а не разговоры об умиротворении/переговорах», - заявил Подоляк.

Ранее, канцлер ФРГ Шольц призвал стороны конфликта к дипломатическому урегулированию по Украине. Об этом он сообщил в ходе переговоров, прошедших в Саудовской Аравии в начале августа, куда Россия приглашена не была.

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Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима
Путин заявил, что Запад вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим
15 августа 2023, 10:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад «вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим».
Глава российского государства также отметил, что по этой причине увеличивается продолжительность конфликта на Украине.

Ранее Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. Он также указал на намерения США перенести свой военный потенциал в космос.

По словам главы государства, ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты.

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#путин
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Шойгу рассказал о военном ресурсе Украины
Шойгу: Военный ресурс Украины почти исчерпан
15 августа 2023, 10:31

Фото: сайт Кремля

Военный ресурс Украины практически исчерпан. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Министр пояснил, что об этом свидетельствует ход наступления ВСУ и предварительные итоги боевых действий. По его словам, украинским военнослужащим не удалось добиться результатов на линии боевого соприкосновения, несмотря на помощь западных союзников.

Шойгу также заявил о готовности России информировать своих партнеров о слабых и уязвимых сторонах техники Запада. 
 
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#шойгу
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Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал
Путин: Страны НАТО продолжают наращивать военный потенциал
15 августа 2023, 10:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления.
Он также указал на намерения США перенести свой военный потенциал в космос. 

По словам главы государства, ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты. Западные страны тратят миллиарды долларов на поддержку нацистского режима, такими действиями они увеличивают продолжительность конфликта, отметил президент. 

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#страны
#путин
#рф
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Путин выразил надежду на укрепление связей с Северной Кореей
Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с Днем освобождения
15 августа 2023, 09:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну с Днем освобождения и выразил уверенность в дальнейшем наращивании сотрудничества. Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду, что Связи России и Северной Кореи будут укрепляться. Он также сообщил о готовности сотрудничать со страной и развивать двусторонние отношения в интересах безопасности и стабильности на Корейском полуострове и регионе. 

Путин также пожелал лидеру КНДР крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны счастья и благополучия.

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#путин
#рф
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Кеннеди-младший: США вложили в «майдан» $5 млрд
Кеннеди-младший заявил, что США профинансировали протесты на Майдане на $5 млрд
15 августа 2023, 08:04

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон финансировал протесты на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом он сообщил журналисту Такеру Карлсону, который опубликовал интервью в социальной сети Х.
Политик пояснил, что руководство США не сообщало американцам о финансировании протестов, однако известно, что агентство Штатов по международному развитию, вложило в Майдан пять миллиардов долларов.  

Кандидат в президенты США заявил, что за несколько недель до того, как на Украине совершился переворот, Виктория Нуланд, которая в 2013-2014 годах занимала должность помощника госсекретаря США, проводила секретные переговоры с послом страны. Именно Нуланд составляла «новый кабинет министров Украины», подчеркнул политик.  

Кеннеди-младший также отметил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Украине, несмотря на то, что местные жители нуждаются в медицинской страховке и талонах на еду.  

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#жители
#переговоры
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Кеннеди-младший признал наличие американских биолаборатории на Украине
Кеннеди-младший: США создавали лаборатории на Украине для изучения биооружия
15 августа 2023, 06:31

Фото: iStock.com/SeventyFour

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший утверждает, что Америка создавала на Украине лаборатории для исследований в области биологического оружия.
«Мы имеем биолаборатории в Украине, где занимаемся разработкой биологического оружия, применяя передовые технологии, такие как CRISPR и другие методы генной инженерии, недоступные ранее», — рассказал Роберт Кеннеди-младший в интервью с журналистом Такером Карлсоном. Часть беседы опубликована в twitter-аккаунте последнего.
Он также добавил, что начиная с 2001 года, США активно финансировали проекты в области биооружия, но из-за опасений нарушения Женевской конвенции перевели контроль за биобезопасностью под юрисдикцию министерства здравоохранения.

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#технологии
#проекты
#нарушения
#минобороны
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Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов
Трампу предъявили обвинения по делу о попытке повлиять на итоги выборов-2020
15 августа 2023, 06:25

Фото: сайт Кремля

В Джорджии, США, большое жюри представило обвинительное заключение против бывшего президента Дональда Трампа и нескольких лиц из его окружения по поводу предполагаемых манипуляций с выборами 2020 года.
Как передает РИА Новости, экс-президенту предъявлены обвинения по 13 статьям, включая нарушение законодательства о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, сговор ради подделки и представление ложной документации и прочие.

Кроме Трампа, под обвинение попали его экс-адвокат Руди Джулиани и бывший помощник, а также экс-сотрудник Белого дома Марк Медоуз.

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СМИ: в Луцке и Львове прогремели взрывы
ТСН: в Луцке и Львове на западе Украины прогремели взрывы
15 августа 2023, 05:55

Фото: iStock/FelixRenaud

На западе Украины в городах Львов и Луцк произошли взрывы, сообщает ТСН.
«15 августа 2023 года в ночное время в Луцке зарегистрировано два взрыва», — уточнил телеканал.
Два инцидента в Луцке произошли с коротким промежутком времени между ними. О происшествиях в Львове информировал мэр Андрей Садовой на своей странице в Telegram.

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Украину обвинили в использовании военной помощи против мирных жителей
Посол Антонов: Киев использует американскую военную помощь против мирных жителей
15 августа 2023, 04:52

Фото: сайт посольства РФ в Вашингтоне

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина применяет военную помощь, полученную от западных союзников, против гражданского населения. Этот комментарий был опубликован в Telegram-канале российского дипломатического представительства.
Он выразил свое мнение по поводу решения США предоставить дополнительную помощь Киеву. Антонов подчеркнул, что американская сторона знает о том, как Украина использует полученное вооружение.

«Американцы явно осознают, что военная продукция из США активно используется киевскими властями против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры», - подчеркнул дипломат.
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