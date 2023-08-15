Подоляк заявил, что Украине не нужны переговоры с Россией

Фото: iStock/alzay
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужны системы ПВО, а не переговоры. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.
Противоракетные системы и ПВО помогут закрыть небо и сделать его безопасным, заявил Подоляк. Он также добавил, что Киеву не нужны переговоры.
Ранее, канцлер ФРГ Шольц призвал стороны конфликта к дипломатическому урегулированию по Украине. Об этом он сообщил в ходе переговоров, прошедших в Саудовской Аравии в начале августа, куда Россия приглашена не была.
Читайте также:
RS: США придется уйти из Украины с позором
Воздушная тревога звучит на большей части территории Украины
Многие украинцы планируют покинуть страну до совершеннолетия
«Только системы ПРО/ПВО и закрытое небо, а не разговоры об умиротворении/переговорах», - заявил Подоляк.
Читайте также:
RS: США придется уйти из Украины с позором
Воздушная тревога звучит на большей части территории Украины
Многие украинцы планируют покинуть страну до совершеннолетия
Анастасия Крестьянова