Подоляк заявил о непричастности Украины к подготовке покушений на Симоньян и Собчак

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что Украина непричастна к подготовке убийств главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.
«Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют», — заявил в эфире телемарафона Подоляк, слова которого цитирует украинское агентство УНИАН.
Он также заметил, что ни Симоньян, ни Собчак «не играют какую-то важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире».
Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которую пытались организовать по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью членов националистической группировки «Параграф-88».
В числе шестерых подозреваемых, которых задержали в Москве и Рязанской области, есть лица, не достигшие 18 лет.
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Он также заметил, что ни Симоньян, ни Собчак «не играют какую-то важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире».
В числе шестерых подозреваемых, которых задержали в Москве и Рязанской области, есть лица, не достигшие 18 лет.
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Артем Путинцев