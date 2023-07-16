Подоляк заявил о непричастности Украины к подготовке покушений на Симоньян и Собчак

Издание Walla со ссылкой на собственные источники пишет, что Нетаньяху потерял сознание у себя дома, упал и сильно ударился головой, после чего его привезли в госпиталь на неотложке. В офисе премьера заявили, что он «в хорошем состоянии» и проходит медицинское обследование в больнице Шеба в пригороде Тель-Авива.Позже сам Нетаньяху поблагодарил врачей за помощь и заявил, что чувствует себя очень хорошо после недомогания, вызванного обезвоживанием. Видеообращение премьера публиковали радио Kan и портал Ynet.

Глава правительства Израиля объяснил, что попал в больницу после того, как провел весь день вместе с супругой на озере ​Кинерет, в жаркую погоду, ​без достаточного количества воды и головного убора. Нетаньяху призвал израильтян в жаркие дни пить больше воды и беречься от тепловых ударов.По сообщениям радио Kan, Биньямин Нетаньяху остается на ночь в госпитале под наблюдением кардиологов, еженедельное заседание кабмина перенесено с 16 на 17 июля.Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля оружия, которое Запад поставляет ВСУПремьер-министр Израиля согласился отложить судебную реформу до мая при одном условииПремьер Израиля сообщил об угрозе своего убийства