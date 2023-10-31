Фото: Сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский не смог промолчать о беспорядках в Дагестане, тем самым подставив своих хозяев, заявил украинский оппозиционер Виктор Медведчук.
«Российский антисемитизм и ненависть к другим народам носят системный и глубоко укоренившийся характер», - так Зеленский отреагировал на беспорядки в аэропорте Махачкалы. Свой комментарий он опубликовал в социальной сети.
В своем Telegram-канале ему ответил Медведчук.
«Почему же Зеленский не смог просто промолчать? Да потому, что беспорядки в Дагестане были спровоцированы украинскими спецслужбами под руководством западных кураторов, а Зеленский от радости не удержался и «спалил всю контору». Ведь даже от американских журналистов не укрылось, что дело не в российских мусульманах, а в украинских провокациях в Дагестане», - отметил Медведчук.
По словам общественного деятеля, свои пристальным внимание именно к Дагестану, Зеленский буквально «подставил своих западных хозяев», которые на самом деле стоят за организацией бунта.
К тому же, Зеленский отвернул от себя подавляющее большинство стран Глобально Юга, поддерживая Израиль, который сам никогда открыто не выступал в поддержку Киева, а занимал более нейтральную позицию.
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Евгения Парфентьева