Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию

Фото: ЦППК
Бронированный поезд, в котором лидер КНДР Ким Чен Ын направился в Россию, успешно пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и движется на север, сообщает РИА Новости.
Примерно в 12:15 по местному времени (5:15 по московскому времени) этот бронепоезд, состоящий из зеленых вагонов с желтой полосой, таких же, как на официальных фотографиях, предоставленных северокорейским агентством ЦТАК во время церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна, пересек мост через Раздольную и продолжает движение на север. Вагоны были тянуты локомотивом с символикой Российских железных дорог (РЖД).
Читайте также:
Ким Чен Ын выехал в Россию 10 сентября
Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына
Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия
Читайте также:
Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына
Песков прокомментировал предупреждение США в адрес КНДР по продаже оружия
Артем Кузьмин