Погибли сотни тысяч: На Западе рассказали, кто отговорил Зеленского от мира

Представитель НАТО прокомментировал заявление руководителя «Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтера Фелингера о приглашении Армении присоединиться к альянсу. Он подчеркнул, что Фелингер не имеет официального статуса в НАТО и его высказывания представляют собой его личные взгляды. Кроме того, «Европейский комитет по расширению НАТО» не является частью структуры альянса, цитируют Фелингера «Известия».