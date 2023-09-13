Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X написал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с РФ.
«Когда мир на Украине был в пределах досягаемости и не было необходимости в гибели сотен тысяч украинских мужчин, Джонсон убедил Зеленского «бороться дальше» и отказаться от мирного плана. Ни он, ни богатая элита не умрут в окопах, которые он превратил в могилы», — говорится в публикации.
Боуз накануне отметил, что эксперты на Западе заблуждались в своих прогнозах о поражении российской стороны. По словам обозревателя, они недооценили Россию в военном и экономическом аспектах, а теперь "неохотно восхищаются" эффективностью ВС РФ.
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