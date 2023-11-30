Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией

Президент России Владимир Путин подведёт итоги 2023 года и ответит на вопросы СМИ и граждан на прямой линии и пресс-конференции. О том, когда пройдет мероприятие, как задать вопрос президенту, и что известно о выборах в 2024 году, расскажет редакция «Радио 1».