Полиция нашла пропавшую в Вене девушку во Владивостоке

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Интерпол разыскал пропавшую осенью 2022 года в Вене девушку во Владивостоке
Во Владивостоке полиция России нашла молодую женщину из Австрии, которая пропала в Вене в 2022 году и была объявлена в международный розыск. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Управления Министерства внутренних дел России по Приморскому краю.
В ведомстве уточнили, что поиск 27-летней женщины проводился через Интерпол и привел к ее обнаружению на территории России. Из Австрии поступила информация о том, что в октябре 2022 года женщина неожиданно покинула свой дом в Вене, оставив там все личные вещи.
Отделение Национального Центрального Бюро Интерпола в УМВД по Приморскому краю успешно определило местоположение пропавшей. Оказалось, что у нее также есть российское гражданство. В пресс-службе отметили, что женщина по собственному желанию вернулась на историческую родину, так как у нее имеются родственники в Приморском крае. После обнаружения девушки австрийские органы правопорядка прекратили поиски.
Ранее нашлась девушка, пропавшая в Москве после свидания с парнем, с которым познакомилась мобильном приложении для знакомств Tinder.
В ведомстве уточнили, что поиск 27-летней женщины проводился через Интерпол и привел к ее обнаружению на территории России. Из Австрии поступила информация о том, что в октябре 2022 года женщина неожиданно покинула свой дом в Вене, оставив там все личные вещи.
Ранее нашлась девушка, пропавшая в Москве после свидания с парнем, с которым познакомилась мобильном приложении для знакомств Tinder.
Артем Кузьмин