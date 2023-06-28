Полиция Швеции позволила сжечь Коран в Стокгольме

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AFP пишет, что полиция Швеции разрешила сжечь Коран в Стокгольме в первый день Курбан-байрама
Полиция Швеции разрешила провести протестную акцию с сожжением Корана возле главной мечети, распложенной в Стокгольме, в первый день праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает Agence France Presse.
По информации источника, правоохранители страны позволили организатору акции сжечь Коран прямо в начале праздника, который продлится на протяжении трех дней.
Напомним, некоторое время назад премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выражал надежду на то, что страна вступит в НАТО на саммите альянса, который планируется в Вильнюсе. Однако, он уточнял, что он не уверен в этом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский лидер Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Курбан-байрам.
По информации источника, правоохранители страны позволили организатору акции сжечь Коран прямо в начале праздника, который продлится на протяжении трех дней.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский лидер Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Курбан-байрам.
Татьяна Лаврова