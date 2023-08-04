Политический обозреватель Гурнов допустил военную операцию Запада в Нигере

Политический обозреватель Александр Гурнов предположил, что Запад во главе с США могут откликнуться на призыв свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и начать военную операцию в стране, тем более с учётом того, что это африканское государство не имеет достаточно сильной армии.
«Вопрос в том, будут ли американцы создавать прецедент. Если это произойдёт, США и союзники по НАТО окажутся в щекотливом положении с поддержкой Украины и Тайванем. Для США Нигер не в приоритете, для них приоритет – Россия и Китай. А для Франции Африка всегда была зоной влияния: уран, золото, 40% урана поступает во Францию из Нигера», – пояснил в беседе с «Абзацем» Гурнов.Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев, в свою очередь, отметил, что вооружённое противостояние между Западом и Нигером не скажется хорошо на нашей стране.
«В случае серьёзного конфликта с Западом нам будет вообще очень трудно дотянуться до Африки. Африканским лидерам показали на днях в Санкт-Петербурге военно-морской парад. Но с малыми ракетными кораблями вместо эсминцев и авианосцев в Африке делать нечего. Контракты мирного времени на строительство чего-то и разработку недр сразу испарятся», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Гурнов.Читайте также:
Свергнутый президент Нигера обратился за помощью к США и международному сообществу
AFP: Нигерийские мятежники денонсировали военные соглашения с Францией
Франция не принимает решение военных Нигера о расторжении военных соглашений
Мелисса Тимофеева