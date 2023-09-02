Политический обозреватель Хортон: США не волнует судьба украинцев

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Правящая элита США вовсе не собирается заканчивать конфликт на Украине. Им безразлична судьба гибнущих солдат, как русских, так и украинских. Об этом заявил американский писатель и радиоведущий, директор Либертарианского института Скотт Хортон.
Хортон также согласился с мнением, что в случае поражения на президентских выборах нынешний хозяин Белого дома Джо Байден и его окружение будут препятствовать прекращению украинского конфликта. По мнению писателя, в США не существует такого понятия, как национальные интересы, а политики действуют исключительно ради собственной выгоды. Хортон с грустью сделал вывод, что страной управляют настоящие монстры.
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Александр Бойцов