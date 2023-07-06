Политический обозреватель Перла заявил о тревожных знаках в погромах во Франции

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Политический обозреватель Андрей Перла заявил о тревожных знаках, которые прослеживаются в погромах во Франции: всё это очень напоминает волнения, организованные фондом финансиста Джорджа Сороса и другими американскими структурами.
«Я на днях читал размышления одного востоковеда, который поразился тому, как поведение мятежников в Марселе напоминает действия протестующих в Гонконге, когда у Запада ещё была иллюзия, что можно оторвать его от Китая и сделать отдельным городом-государством под англосаксонским управлением», — поделился в беседе с «Царьградом» Перла.
До этого экс-кандидат в президенты Эрик Земмур заявлял, что массовые беспорядки во Франции можно расценивать как преддверие гражданской войны.
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