Politico: Байден использует Трасс как «секретное оружие» в вопросе помощи Киеву

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Приезд в США экс-премьера Великобритании Лиз Трасс может помочь Джо Байдену убедить скептически настроенных республиканцев поддержать Украину. Она может стать «секретное оружием» американского президента в решении этого вопроса.
Авторы публикации пишут, что бывший британский премьер поможет перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах «от изоляционизма к активной международной роли». Также отмечается, что высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс поможет выйти из тупика.
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Александр Бойцов