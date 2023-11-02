Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху близка к завершению

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Президент США Джо Байден считает, что политическая карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вскоре завершится. Об этом он говорил не только в кругу доверенных лиц, но и непосредственно с израильским премьером. Об этом пишет Politico.
Вашингтон ожидает, что в глазах израильтян Нетаньяху станет одним из ответственных за военно-политические просчёты, из-за которых палестинское движение ХАМАС получило возможность напасть 7 октября на населённые пункты и армейские объекты в Израиле.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Эксперт Литовкин: Возможно, спецназ США участвует в военной операции Израиля
Джоли категорически осудила действия Израиля в Газе
Небензя: У Израиля нет права на самооборону
«Администрация считает, что дни Нетаньяху в его должности сочтены. Ожидается, что израильский премьер, вероятно, продержится считанные месяцы или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа», ― говорится в публикации.
Читайте также:
Эксперт Литовкин: Возможно, спецназ США участвует в военной операции Израиля
Джоли категорически осудила действия Израиля в Газе
Небензя: У Израиля нет права на самооборону
Диана Аванесян