Politico: ЕС планирует создать фонд в €20 млрд для снабжения ВСУ в течение четырех лет

Фото: iStock/makaule
Европейский союз планирует создать фонд на сумму в €20 млрд для поддержки украинской армии в течение ближайших четырех лет. Об этом сообщает издание Politico.
«Евросоюз предложит создать целевой фонд для поддержки снабжения украинских вооруженных сил на следующие 4 года в размере 20 млрд евро», — говорится в материале издания.Из средств фонда планируется финансировать поставки оружия на Украину и обучение украинских военных.
Ранее завкафедрой предпринимательства и экономической географии школы бизнеса в Бирмингеме Джон Брайсон предсказал экономический бум для Украины при условии финансовой помощи от США и Европейской комиссии. Для этого, считает эксперт, для этого необходим план, сопоставимый с американским планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны.
Читайте также:
«Евробарометр»: 64% граждан Евросоюза поддержали поставку вооружения Украине в мае–июне 2023 года
Bloomberg: ЕС готов предложить Украине новый пакет финансовой помощи на сумму €50 млрд
Daily Express: Украину ждет массовый экономический подъем на деньги США и Евросоюза
Артем Путинцев