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Евросоюз финансирует Зеленского через Европейский фонд мира
Американское издание Politico выяснило, что Евросоюз снабжает киевский режим с помощью Европейского фонда мира, несмотря на запрет Брюсселя об использовании внебюджетных средств в военных целях.
Созданный в 2021 году фонд был ориентировать на помощь африканским странам, однако, после начала СВО, все средства организации выделяются исключительно на военную помощь Киеву. Из внебюджетных средств происходит закупка танков, снарядов и ракет.
При этом, западные эксперты опасаются, что даже эти деньги совсем скоро окончательно иссякнут.
По данным автора статьи, всего за время специальной военной операции из ЕФМ на помощь Украине выделили 5,6 миллиарда евро.
«Не уверен, что Путин действительно испугается, глядя на это», - в завершении сказал американский автор.
Ранее «Радио 1» сообщало, как представители Белого дома заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины отстает от расписания.
Созданный в 2021 году фонд был ориентировать на помощь африканским странам, однако, после начала СВО, все средства организации выделяются исключительно на военную помощь Киеву. Из внебюджетных средств происходит закупка танков, снарядов и ракет.
По данным автора статьи, всего за время специальной военной операции из ЕФМ на помощь Украине выделили 5,6 миллиарда евро.
«Не уверен, что Путин действительно испугается, глядя на это», - в завершении сказал американский автор.
Ранее «Радио 1» сообщало, как представители Белого дома заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины отстает от расписания.
Евгения Парфентьева