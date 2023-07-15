Politico: Европа до сих пор не получила разрешения от США на обучение пилотов ВСУ полетам на F-16

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По словам американских и европейских официальных лиц, более десятка стран Европы, которые ранее пообещали обучать украинских пилотов, все еще ждут от США официального одобрения программы, прежде чем начнется обучение истребителям F-16. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.
Согласно публикации, страны Европы не могут начать обучение без официального разрешения американского Госдепартамента по передаче инструкций и симуляторов. В Пентагоне уточнили, что до сих пор рассматривают соответствующий вопрос, и предпосылок для отрицательного ответа на него сейчас нет.
Хаб для подготовки летчиков, которые будут обучаться пилотированию на самолетах F-16, намерена создать Румыния. В региональном хабе сначала пройдут обучение по эксплуатации боевых самолетов румынские военнослужащие, затем объект откроют для передачи навыков государствам-партнерам, пишет агентство Reuters.
О готовности обучения пилотов ВСУ заявили также Нидерланды, Великобритания и Дания.
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Хаб для подготовки летчиков, которые будут обучаться пилотированию на самолетах F-16, намерена создать Румыния. В региональном хабе сначала пройдут обучение по эксплуатации боевых самолетов румынские военнослужащие, затем объект откроют для передачи навыков государствам-партнерам, пишет агентство Reuters.
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Артем Путинцев