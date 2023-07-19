Politicо: Европа введет против Белоруссии такие же санкции в военной сфере, как и против России

Фото: iStock/ffikretow
Страны ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии в военной сфере, полностью аналогичные таким же санкциям против России, пишет издание Politico. Подразумеваются ограничения на поставку военной техники, в том числе запчастей для самолетов.
Целью введения санкций должна стать попытка «пресечь незаконную переброску военных компонентов через Белоруссию в Россию».
По сведениям двух дипломатических источников Politico, процесс согласования был отнюдь непростым: его увязали с увязалипродлением соглашения ЕС с 79 странами Африки и Карибского бассейна, против которого выступала Польша. Связав два вопроса, председательствующая сейчас в Евросоюзе Испания в конечном итоге добилась одобрения обеих инициатив, сообщили собеседники издания.
Ранее Комитет по иностранным делам в Европарламенте призвал Европейский союз добиться ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Читайте также:
Европарламент потребовал международный ордер на арест Лукашенко
Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ
Польша перебросила две бригады военных к границе с Белоруссией из-за прибытия ЧВК «Вагнер»
По сведениям двух дипломатических источников Politico, процесс согласования был отнюдь непростым: его увязали с увязалипродлением соглашения ЕС с 79 странами Африки и Карибского бассейна, против которого выступала Польша. Связав два вопроса, председательствующая сейчас в Евросоюзе Испания в конечном итоге добилась одобрения обеих инициатив, сообщили собеседники издания.
Читайте также:
Европарламент потребовал международный ордер на арест Лукашенко
Лукашенко подписал закон о центрах совместной боевой подготовки с РФ
Польша перебросила две бригады военных к границе с Белоруссией из-за прибытия ЧВК «Вагнер»
Артем Путинцев