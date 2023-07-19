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Politicо: Европа введет против Белоруссии такие же санкции в военной сфере, как и против России

19 июля 2023, 02:10

Фото: iStock/ffikretow

Страны ЕС договорились ввести санкции против Белоруссии в военной сфере, полностью аналогичные таким же санкциям против России, пишет издание Politico. Подразумеваются ограничения на поставку военной техники, в том числе запчастей для самолетов.
Целью введения санкций должна стать попытка «пресечь незаконную переброску военных компонентов через Белоруссию в Россию».

По сведениям двух дипломатических источников Politico, процесс согласования был отнюдь непростым: его увязали с увязалипродлением соглашения ЕС с 79 странами Африки и Карибского бассейна, против которого выступала Польша. Связав два вопроса, председательствующая сейчас в Евросоюзе Испания в конечном итоге добилась одобрения обеих инициатив, сообщили собеседники издания.


Ранее Комитет по иностранным делам в Европарламенте призвал Европейский союз добиться ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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#Евросоюз
#Белоруссия
#санкции
#военная техника
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Еврокомиссия отказала Турции в приеме в ЕС в 2024 году
19 июля 2023, 02:28

Фото: iStock/Marc_Bruxelle

Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году, пишут 19 июля «Известия». По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, для того чтобы войти в ЕС, «требуются годы, а не часы». Он добавил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Анкару не носить розовые очки по вопросу вступления в ЕС. Он отметил, что никто из европейцев не желает видеть Турцию в Европе. А американское издание Politico заявило, что из-за экономических сложностей Евросоюз не сможет принять в свой состав одновременно и Украину, и Турцию.

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#Турция
#Евросоюз
#Еврокомиссия
#Петер Стано
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МИД РФ обвинил генсека ООН Гутерриша в нарушении правил дипломатической переписки
19 июля 2023, 01:13

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нарушил правила дипломатической переписки, опубликовав свое письмо президенту РФ Владимиру Путину по поводу черноморской зерновой сделки. На это обратили внимание в МИД России.
«Антониу Гутерриш, вопреки всем законам дипломатической переписки, фактически "обнародовал" свое личное послание на имя президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В Москве отметили, что генсек ООН поступает так уже не впервые: точно так же он предал гласности свое письмо от 24 апреля, касавшееся подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса».

Кроме того, МИД объявил о том, что теперь у Организации Объединенных Наций есть 90 дней на то, чтобы выполнить свои обязательства, данные в рамках зерновой инициативы и Меморандума Россия – ООН по нормализации российского сельхозэкспорта.

Ранее Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с прекращением 18 июля действия черноморской инициативы. Он также отметил, что сожалеет об отзыве гарантий безопасности судоходства.

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#МИД РФ
#Антониу Гутерриш
#ООН
#дипломатия
#переписка
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Украина рассматривает возможность транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии
19 июля 2023, 00:38

Фото: iStock/Snezhana_Kudryavtseva

Власти Украины рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией. Об этим заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар.
«Турция пытается найти золотую середину и минимизировать риски. Мы создали фонд гарантирования со своей стороны, и можем привлекать компании, предоставляющие суда для перевозки зерна. <...> это можно реализовать, даже не используя тот маршрут, который был ранее согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии», — рассказал Боднар в эфире телемарафона (цитата по РИА Новости).

Боднар добавил, что международное сообщество должно гарантировать Украине возможность реализации подобного сценария, и одновременно «давить на Россию». Для этих целей, заявил он, украинские власти проводят работу на международной арене.

Ранее МИД РФ анонсировал прекращение зерновой сделки 18 июля. В дипведомстве заявили, что Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом, в ходе которых министры рассматривали варианты поставок без участия Украины и Запада.

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#Украина
#Болгария
#Румыния
#Турция
#зерновая сделка
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Politico: ЕС планирует создать фонд в €20 млрд для снабжения ВСУ в течение четырех лет
18 июля 2023, 23:53

Фото: iStock/makaule

Европейский союз планирует создать фонд на сумму в €20 млрд для поддержки украинской армии в течение ближайших четырех лет. Об этом сообщает издание Politico.
«Евросоюз предложит создать целевой фонд для поддержки снабжения украинских вооруженных сил на следующие 4 года в размере 20 млрд евро», — говорится в материале издания.

Из средств фонда планируется финансировать поставки оружия на Украину и обучение украинских военных.

Эта мера может дополнить пакет помощи Украине в €50 млрд, который ранее предложила Еврокомиссия. Страны-участницы уже получили призыв внести дополнительные взносы.

Ранее завкафедрой предпринимательства и экономической географии школы бизнеса в Бирмингеме Джон Брайсон предсказал экономический бум для Украины при условии финансовой помощи от США и Европейской комиссии. Для этого, считает эксперт, для этого необходим план, сопоставимый с американским планом Маршалла для Европы после Второй мировой войны.

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#Евросоюз
#ВСУ
#финансовая поддержка
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Шерпа ЮАР Суклал: БРИКС в результате расширения может включить в себя более 50 стран
18 июля 2023, 22:43

Фото: iStock/Gil-Design

Расширение БРИКС может привести к тому, что оно включит более 50 стран, сообщает портал IOL со ссылкой на шерпу ЮАР в БРИКС Анила Суклала.
Суклал также отметил, что в объединении высказываются предложения по уходу от долларизации. Несмотря на то, что соответствующая тема не будет являться основной на грядущем саммите, БРИКС продолжит работать в данном направлении и будет развивать торговые отношения, используя местные валюты. 

Шерпа указал на желание многих стран быть независимыми от американской валюты. Он заявил, что движение от доллароцентричного мира к миру, где есть больший выбор, уже началось. 

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#БРИКС
#ЮАР
#страны
#Россия
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Трамп в случае победы на выборах потребует у Европы возмещения американской помощи Украине
18 июля 2023, 22:35

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах пообещал требовать у Европы возмещения американских расходов на помощь Украине.
Он заявил, что США направили Украине более 200 миллиардов долларов, а Европа лишь малую часть от этой суммы. Об этом он сказал в своем видеообращении.

По словам экс-главы государства, Европа уже на сегодняшний день, должна заняться возмещением США средств, которые пойдут на восполнение запасов вооружений и техники. Трамп подчеркнул, что западная сторона не предпринимает подобных шагов, потому что не уважает нынешнего американского президента. 

Политик заверил, что в случае его переизбрания на пост главы государства, ​оборонное ведомство станы получит рекордное финансирование. 

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#Трамп
#США
#Запад
#Украина
#Пентагон
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NHK: КНДР, предположительно, запустила вторую баллистическую ракету
18 июля 2023, 22:21

Фото: iStock/3D_generator

КНДР, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет, сообщает телеканал NHK.
Отмечается, что обе запущенные ракеты, вероятно, упали. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.

Ранее сообщалось о запуске баллистической ракеты Северной Кореей. Официально данная информация в настоящее время не подтверждена. По предварительным данным, ракеты были направлены в Восточное море. Сведений о каких-либо разрушениях нет. 

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#КНДР
#ракета
#запуск
#Восточное море
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Зеленский: Провал зерновой инициативы Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту
18 июля 2023, 22:07

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провал зерновой инициативы Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту.
По его словам, в том случае, если Украине не удастся договориться с турецкой стороной о продлении зернового соглашения, возникнет большой дефицит. Об этом пишет издание «РБК-Украина» в своем телеграмм-канале.

Зеленский сообщил, что в этом случае, придется искать иные выходы. Говоря о трехсторонней зерновой сделке, украинский лидер отметил, что такой шаг может стать вызовом для ряда стран. 

Напомним, действие зернового соглашения прекратилось 18 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

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#Зеленский
#дефицит
#зерновая сделка
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Полянский: В кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост
18 июля 2023, 21:26

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что дипломаты ряда государств в кулуарах ООН выразили возмущение в связи с атакой киевского режима на Крымский мост.
По его словам, представители некоторых незаангажированных стран выражают удивление, а некоторые главы государств возмущены ударом по Крымскому мосту. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев-Live».

Заместитель постпреда России обратил внимание на то, что в кулуарах всемирной организации понимают, что удар был нанесен по мирной инфраструктуре и что пострадали и лишились жизни невинные люди, которые не находились в зоне боевых действий. Полянский подчеркнул, что произошедшее нельзя объяснить действиями, которые бы совершались ввиду реализации военных потребностей.

Накануне, атаку на Крымский мост прокомментировал президент России Владимир Путин. Он указал на то, что объект не связан с военной деятельностью и является гражданской инфраструктурой. Глава государства назвал произошедшее очередным террористическим актом киевского режима. 

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#ООН
#Полянский
#Крымский мост
#теракт
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