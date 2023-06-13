Politico: Главком ВСУ Залужный руководил операцией по уничтожению «Северных потоков»

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Залужный руководил подготовкой операции по подрыву «Северного потока»
Главком ВСУ Валерий Залужный руководил подготовкой операции по уничтожению «Северных потоков». Об этом в своей статье пишет американская газета Politico.
Согласно материалу, разведка Нидерландов MIVD за три месяца до происшествия получила разведданные о «неизменном нападении» на «Северный поток» и «Северный поток - 2».
Голландские спецслужбы сообщили об этом США, которые в свою очередь попытались предостеречь Украину от подобного шага. Согласно полученной информации, операция должна была проводиться в июне 2022 года, однако «Северные потоки» были взорваны в сентябре 2022 года.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в сентябре минувшего года, а также к обстрелам на Белгородской области.
Согласно материалу, разведка Нидерландов MIVD за три месяца до происшествия получила разведданные о «неизменном нападении» на «Северный поток» и «Северный поток - 2».
«Согласно полученной информации, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией, в которой участвовала небольшая группа водолазов, передвигавшихся на паруснике», - говорится в статье.
Голландские спецслужбы сообщили об этом США, которые в свою очередь попытались предостеречь Украину от подобного шага. Согласно полученной информации, операция должна была проводиться в июне 2022 года, однако «Северные потоки» были взорваны в сентябре 2022 года.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в сентябре минувшего года, а также к обстрелам на Белгородской области.
Элина Позднякова