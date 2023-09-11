Politico: Ход Путина вынуждает ЕС экстренно расширяться

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель
Решение лидера РФ Владимира Путина о проведении СВО на Украине и присоединении новых территорий вынуждает Европейский союз расширяться, однако это может провоцировать ряд проблем для блока.
Об этом сообщает американская медиа-организация Politico.
Автор статьи утверждает, что Россия вынуждает Евросоюз принимать такие решения, несмотря на трудоемкий процесс расширения. В материале Politico указано, что сейчас предпринимаются шаги по привлечению в ЕС из 27 государств до 8 новых членов.
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«Присоединение новых регионов к РФ Владимиром Путиным подтолкнуло лидеров Евросоюза к разработке собственных планов расширения. В настоящее время ведется работа по привлечению в блок из 27 стран до восьми новых членов», — сообщается в публикации.
«Присоединение новых государств, в том числе и сельскохозяйственной Украины, открывает целый ящик Пандоры», — поделились мнением западные журналисты.
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Алина Юрчак