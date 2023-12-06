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Politico: Киев «на мели», после декабря финансовых средств не будет

06 декабря 2023, 01:11
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

В Киеве заявили, что Украина «на мели», и финансовых средств после декабря у неё не будет. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного советника украинского президента Владимира Зеленского.

«Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — цитирует издание слова собеседника.

Он подчеркнул, что если Украина не получит от США очередную военную помощь, то рискует лишиться контроля над «новыми территориями».

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#сша
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#украина
#киев
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Посол Израиля Александр Бен Цви завершает миссию в России
Посол Израиля Александр Бен Цви в конце декабря завершает миссию в России
06 декабря 2023, 01:00

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что завершит свою миссию в Москве в конце декабря. Об этом пишет ТАСС.
«Я в конце декабря заканчиваю свою миссию в Москве и выхожу на пенсию», — цитирует агентство слова собеседника.

Бен Цви добавил, что его место займёт Симона Гальперин. Она прибудет в Москву на следующий день по завершении миссии действующего посла.

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США и Украина 6-7 декабря проведут конференцию по вопросам развития ВПК
06 декабря 2023, 00:41

Украина и США проведут в Вашингтоне 6-7 декабря конференцию по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности. Об этом пишет РИА Новости.
На фоне этого в Белом доме заявили, что мероприятие позволит представителям ВПК обеих стран обсудить возможность совместного производства и другие форматы взаимодействия.

Со стороны США ожидается участие представителей Совета нацбезопасности, госдепартамента и Пентагона.

С украинской стороны в конференции примут участие представители офиса президента Владимира Зеленского, министерств обороны, иностранных дел и стратегической промышленности. 

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Путин в среду посетит с рабочими визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию
06 декабря 2023, 00:17

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 декабря, посетит с рабочими визитами ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что на переговорах будут обсуждаться вопросы взаимодействия в нефтяной сфере и двусторонние отношения. Также ожидается также обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, включая урегулирование палестино-израильского конфликта.

Российского президента сопровождает представительная делегация, в которую вошли, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и другие.

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Зеленский внезапно отказался выступать перед Сенатом США
Сенат США: Зеленский отменил выступление перед законодателями
05 декабря 2023, 23:10

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное выступление перед сенаторами США, которое должно было состояться по видеосвязи. Об этом рассказал лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.
«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг — что-то произошло в последнюю минуту», — сказал Шумер.

Ранее он сообщал, что Зеленский во вторник, 5 декабря, должен выступить по видеосвязи перед сенаторами США на закрытом брифинге. Об этом его попросила администрация Белого дома, направив украинскому лидеру приглашение соответствующее приглашение..Брифинг пройдет накануне голосования, которое решит вопрос о выделении Украине дополнительной финансовой помощи, о которой ранее просил президент США Джо Байден.

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#дома
#зеленский
#байден
#джо байден
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Госдеп сделал России новое предложение по обмену Уилана
Госдеп: Россия отвергла предложение США по обмену Уилана
05 декабря 2023, 22:55

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

США передали России новое предложение по обмену осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, а также журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по аналогичному обвинению. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«В последние недели мы представили РФ новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана. Это предложение было отклонено», –– заявил Миллер в ходе брифинга 5 декабря.

Руководитель пресс-службы добавил, что Вашингтон продолжает считать своим первоочередным приоритетом вызволение всех граждан США, находящихся в местах заключения за рубежом.

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#сша
#рф
#россия
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В офисе президента Украины признали возможность поражения в конфликте с Россией
Ермак признал высокий риск поражения в конфликте с РФ без помощи США
05 декабря 2023, 22:40

Фото: iStock/Silent_GOS

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вынужден признать, что Киев может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если Конгресс США не одобрит помощь стране. Об этом он сказал на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира.
По его словам, без помощи, Украина останется в той же позиции, в которой находится сейчас.

«Очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать (территории - ред.), это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте», - заявил Ермак.

Таким образом, глава офиса украинского президента подчеркнул, что без средств США Украина не сможет поддерживать население и обеспечивать выживание людей.

Он также рассказал, что сейчас на линии боевого соприкосновения ВСУ комбинируют оборону и наступательные операции по некоторым направлениям. Однако подчеркнул, что «время переговоров ради переговоров закончилось», теперь Киев нуждается в конкретном плане, который должна поддержать самая ответственная страна, какая именно, он ен уточнил.

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#сша
#украина
#население
#операции
#дома
#всу
#киев
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Азербайджанская компания Palladium опровергла производство снарядов для ВСУ
05 декабря 2023, 22:08

Фото: iStock/ronniechua

В азербайджанской компании Palladium заявили, что никогда не производили оружие не только для Украины, но и вообще для кого-либо. Об этом передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Напомним, специальный корреспондент RTVI Алексей Сочнев заметил информационные стенды с символикой Palladium на фотографии украинского военкора Романа Бочкалы, который показывал производство 122-мм боеприпасов для ВСУ в одной из «стран-партнеров», развернул украинский флаг внутри цеха с боеприпасами. 

«Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины, распространенные в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании», — говорится в сообщении.

При этом также добавили, что компания тесно сотрудничает с Россией и придерживается нейтралитета в конфликте между странами.

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Рогов считает, что помощь США Украине будет зависеть от «процента отката»

СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине
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#производство
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ХАМАС не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в Газе
05 декабря 2023, 21:30

Фото: iStock/Tomas Ragina

ХАМАС не отпустит оставшихся заложников прекратит переговоры с Израилем, пока он не остановит агрессию в секторе Газа. Такое заявление сделал член политбюро движения Усама Хамдан. Его обращение транслировал телеканал Al Jazeera.
«Мы подтверждаем, что не будет переговоров и обмена (пленными - ред), пока не прекратится агрессия против нашего народа и сектора Газа», - заявил Хамдан.

Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. По словам Халеми, на данный момент сухопутные силы окружают самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис. Он подчеркнул, что лица, которые думали, что у ЦАХАЛ возникнут сложности с возобновлением боевых действий после недельного прекращения огня, сильно ошибались.

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#операции
#израиль
#сектор газа
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Спикер Джонсон: Конгресс ждет от Белого дома разъяснений стратегии по Украине
05 декабря 2023, 21:07

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в качестве условий продолжения переговоров об обеспечении помощи Киеву требует от Белого дома подробных ответов в отношении стратегии по Украине. Об этом Джонсон сообщил журналистам.
Джонсон отметил, что задал вопросы советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану относительно того, как Вашингтон собирается обеспечивать надлежащий контроль за расходованием средств. Также спикер палаты представителей конгресса США поинтересовался в чем заключается конечная цель США в Украине.

По словам Джонсона, в скором времени Салливан встретится с членами палаты представителей, где даст ответы на вышеперечисленные вопросы. 

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что новый пакет финансовой помощи Украине со стороны США будет зависеть от «процента отката». 

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#сша
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