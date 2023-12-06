Politico: Киев «на мели», после декабря финансовых средств не будет

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В Киеве заявили, что Украина «на мели», и финансовых средств после декабря у неё не будет. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного советника украинского президента Владимира Зеленского.
«Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — цитирует издание слова собеседника.
Он подчеркнул, что если Украина не получит от США очередную военную помощь, то рискует лишиться контроля над «новыми территориями».
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