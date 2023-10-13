Politico: Киев вне себя из-за колебаний Шольца по поводу поставок ракет Taurus

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Колебания канцлера Германии Олафа Шольца по поводу поставок Украине ракет Taurus вызывают возмущение киевских властей. Однако у Берлина есть веские основания для такой осмотрительности.
Кроме того, авторы статьи полагают, что немецкие власти опасаются, что ракета может попасть в руки российских военных. Тогда они узнают секретную информацию, а Taurus —единственное имеющееся в распоряжении Берлина средство нанесения ударов в глубину обороны. Однако, несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается, поэтому не исключено, что ракеты скоро все-таки поедут на Украину, заключают авторы публикации.
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