Politico: Китай использует базу на Кубе для слежения за США

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По информации Politico, Пекин начал использовать этот объект для сбора разведывательных сведений еще до прихода к власти действующего президента Джо Байдена.
Вашингтонские чиновники опасаются, что благодаря созданию шпионской станции на острове Свободы Китай сможет перехватывать электронные сообщения с территории юго-востока США, где расположены многие американские военные базы.
«Радио 1» ранее цитировало слова председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли, который заявил, что Пекин в ближайшие десять лет намерен стать гегемоном в азиатском регионе и нарастить военную мощь, превосходящую американские возможности.