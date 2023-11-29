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Глава Центробанка РФ Эльвиру Набиуллина стала «главным разрушителем года», по версии американской газеты Politico.
«За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль», - прокомментировали ситуацию в издании.
Звание разрушителя Набиуллина получила за развеивание западных мифов о возможности слома российской экономики. Благодаря профессиональным действиям Центрального банка РФ, главой которого Набиуллина является, удалось избежать развала экономики в России, даже несмотря на колоссальное давление западных санкций, отметили в Politico.
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