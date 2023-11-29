Politico: Польский оппозиционер Туск стал самым влиятельным человеком Европы

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Польский оппозиционный политик Дональд Туск стал самым влиятельным человеком в Европе, по версии американской газеты Politico.
«Теперь, после восьми лет правления Качиньского (Ярослав Качиньский, глава правящей консервативной партии «Право и справедливость»), страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова», - прокомментировали ситуацию в издании.
В Politico также отметили, что Дональд Туск являет собой надежды для всех европейских центристов.
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