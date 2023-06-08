Politico: Прокуратура уведомила Трампа о начале уголовного расследования против него

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По данным ABC News, расследование связано с хранением экс-президентом США некоторых секретных документов
Федеральная прокуратура США письменно уведомила экс-президента страны Дональда Трампа о том, что он является объектом уголовного расследования. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированный источник.
По данным телеканала ABC News, расследование может быть связано с тем, что 45-й президент США незаконно хранил у себя ряд секретных документов — в частности, о планах Пентагона касательно потенциального нападения на Иран.
В 2022 году правоохранительные органы США обнаружили в поместье Трампа во Флориде большое количество секретных материалов. При этом сам Трамп все обвинения в их незаконном хранении отвергает. По его словам, гриф секретности с этих бумаг был снят им совершенно легально.
Ранее жюри в Нью-Йорке признало Дональда Трампа виновным в деле о попытке сексуального насилия против журналистки и писательницы Джин Кэрролл. Экс-президент должен будет выплатить ей компенсацию в размере двух миллионов долларов в качестве возмещения ущерба за сексуальные домогательства, и еще три миллиона — за клевету и репутационный ущерб.
По данным телеканала ABC News, расследование может быть связано с тем, что 45-й президент США незаконно хранил у себя ряд секретных документов — в частности, о планах Пентагона касательно потенциального нападения на Иран.
Ранее жюри в Нью-Йорке признало Дональда Трампа виновным в деле о попытке сексуального насилия против журналистки и писательницы Джин Кэрролл. Экс-президент должен будет выплатить ей компенсацию в размере двух миллионов долларов в качестве возмещения ущерба за сексуальные домогательства, и еще три миллиона — за клевету и репутационный ущерб.
Артем Путинцев