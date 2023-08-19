Politico: республиканцы в Конгрессе могут контролировать финансирование Украины

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Члены республиканской партии в конгрессе США, которые выступают против дополнительной финансовой поддержки Киева, могут попросить создать контролирующий орган, который будет отслеживать финансирование Украины с целью предотвращения коррупции. Об этом сообщает издание Politico.
Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину».
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