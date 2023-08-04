Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах встречи по Украине

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Саудовская Аравия планирует сообщить России об итогах, к которым придут европейские страны га встрече по теме Украины, которая состоится в грядущие выходные. Об этом пишет газета Politico.
«Хотя не ясно, будет ли (саудовский наследный принц – ред.) Мухаммед бен Салман присутствовать на встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах», - говорится в статье.
Также уточняется, что на встрече по Украине участники обсудят 10 подтем. Таким образом, планируется обсудить продовольственную, экологическую и энергетическую безопасности, освобождение заключенных и возможность создания военного трибунала. При этом планируется, что представители европейских стран предварительно соберутся для согласования тем.
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