Politico: Саудовская Аравия сообщит России об итогах встречи по Украине

Находящиеся у власти в Нигере мятежники денонсировали все имеющиеся у этой африканской страны военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных отрядов. Об этом сообщило Агентство Франс-Пресс со ссылкой на коммюнике нынешних властей.