Politico: союзники Киева разочарованы безуспешным контрнаступлением ВСУ

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Руководства стран-союзниц Украины возлагали большие надежды на успех второй фазы контрнаступления ВСУ, однако они были разочарованы отсутствием результатов. Об этом говорится в статье издания Politico.
«Если сторонники Украины надеялись на прорыв после того, как на прошлой неделе киевские войска предприняли новое наступление, то их постигло сильное разочарование», - говорится в сообщении издания.В статье подчеркивается, что вторая волна контрнаступления не имеет успехов, как и первая. При этом, согласно источника из Пентагона, в украинском наступлении принимают участие около 150 тысяч военнослужащих. Среди них также есть бригады, которые обучались на Западе. Кроме того, в резерве ВСУ находятся войска, которые пытаются обнаружить слабые места в обороне ВС РФ.
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Элина Позднякова