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Белый дом в среду, 6 сентября, объявит о первой поставке боеприпасов с обедненным ураном киевскому режиму. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на информированного чиновника американской администрации, который не пожелал назвать себя.
Москва уже направляла странам НАТО ноту из-за непрекращающихся поставок вооружений на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружения для киевского режима, станут законной целью для России. Министр иностранных дел РФ также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, не только накачивая Украину вооружениями, но и готовя кадры на территории Великобритании, Германии, Польши и других стран.
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